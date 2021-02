Milan sui social – Theo: “Le difficoltà ci rendono più forti”

Il post su Instagram di Theo dopo il derby

Un brutto derby quello di oggi per i rossoneri: Milan-Inter senza storia, una partita che è finita 0-3 e che non ha mai dato la sensazione potesse finire in modo diverso. Eppure il Milan non ha giocato malissimo, anzi. Soprattutto nel secondo tempo, la formazione rossonera ha fatto discretamente. Ecco perché i giocatori del Milan non hanno intenzione di abbassare la testa. Simbolico il messaggio di Theo sul proprio profilo Instagram, accompagnato da alcune foto della sfida: “Le difficoltà ci rendono più forti. Testa in alto che è molto avanti. Oggi più che mai: forza”.

