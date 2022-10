Milan sui social – Theo Hernandez: “Questa squadra mi piace”

Una prova da fuoriclasse assoluto quella di Theo Hernandez ieri sera, da capitano del Milan e da giocatore maturo. Al rientro dall'infortunio, il francese classe 1997 ha devastato la fascia sinistra rossonera, dimostrandosi imprendibile. Non solo, i giocatori bianconeri hanno spesso fatto fatica a leggerne i movimenti, visto che Stefano Pioli lo ha schierato come centrocampista in fase di possesso. Una situazione letta benissimo da Theo Hernandez, che dimostra anche grande maturità. Inoltre, è stato insuperabile dietro, quando puntato non è mai stato saltata. Giocatore completo, fenomeno puro. Protagonista vero di ieri nella vittoria contro la Juventus per 2-0. A fine gara, il giocatore ha pubblicato su Instagram alcune foto della sfida, commentando con una frase bellissima: "Questa squadra mi piace".