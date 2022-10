Calciomercato Milan – Ceccarini: “Ziyech eventuale occasione rossonera”

Niccolò Ceccarini , giornalista sportivo esperto di calciomercato , ha parlato così, per 'TuttoMercatoWeb', delle possibili mosse del Milan nel prossimo gennaio 2023 .

"Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando di trovare una soluzione per blindare il prima possibile Rafael Leão ma il cammino è ancora lungo. In vista della sessione invernale i dirigenti rossoneri sono comunque alla finestra pronti a prendere in considerazione eventuali occasioni".