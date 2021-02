Milan sui social – Theo, foto di corsa: “GO GO GO”

Su Instagram anche dopo Milan-Crotone, c’è Theo che non smette di correre

Una partita intera a fare avanti e indietro. Dopo aver saltato alcuni allenamenti per essere risultato positivo al Coronavirus (falso positivo), Theo non era riuscito a rientrare del tutto in condizione. Dopo questa intera settimana di lavoro, il francese classe 1997 è tornato ad altissimi livelli ed è stato veramente eccezionale in Milan-Crotone.

Una costante spina nel fianco, capace di fare anche un assist e sfiorare più volte il gol. Moto perpetuo Theo, che non ha mai smesso di correre, neanche a fine partita. Infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui sta correndo (molto veloce come sempre) e la didascalia: “GO GO GO”.