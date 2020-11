Milan sui social – Theo esulta con i compagni nello spogliatoio

MILAN NEWS – Una vittoria importante e molto pesante quella rossonera in Milan-Fiorentina. Il Diavolo si impone 2-0 e consolida sempre di più il proprio primato in classifica. A fine partita ovviamente sono partiti tutti i post social dei giocatori e tra questi c’è stato anche quello di Theo, autore di un’altra grande prova. Il suo è stato poi ripreso un po’ da tutti, essendo stato il primo a pubblicare una foto con molti dei suoi compagni, durante i festeggiamenti per il successo nello spogliatoio. Quasi la squadra al completo nello scatto. C’è evidentemente grande soddisfazione per questo primato, sempre più consolidato.

MILAN DA RECORD, I DATI >>>