Milan-Fiorentina da record: mai così tanti punti e in gol da 29 partite / News

MILAN-FIORENTINA

Ultime Notizie Milan-Fiorentina: rossoneri trita record

MILAN NEWS – Un’altra vittoria e il primo che è sempre più solido. Milan-Fiorentina finisce 2-0 e i rossoneri volano a +5 sulle seconde in classifica. E la squadra di Stefano Pioli, ancora assente a causa del Coronavirus insieme al suo vice, raggiunge altri record. Con il successo di oggi sono 23 i punti in classifica dopo 9 giornate, mai era successo prima nell’era dei tre punti a vittoria. Il record precedente era quello del 2005/06, con Carlo Ancelotti (oggi all’Everton) in panchina. In quel caso erano 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta per un totale di 22 punti. E non è il solo record di oggi.

Il Milan è imbattuto in campionato da prima del lockdown e soprattutto il confronto con gli ultimi due Milan scudettati è positivo: nel 2010/11 con Massimiliano Allegri erano 17 i punti dopo 9 giornate (6 in meno), mentre nel 2003/04 sempre con Ancelotti erano 21 i punti (2 in meno). Infine, un altro record eguagliato: 29 partite di fila a segno, come nel 1972-1973. Quella squadra era arrivata seconda in campionato, ma vincendo Coppa delle Coppe e Coppa Italia.

Insomma, con o senza Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha dimostrato di essere squadra e di essere una squadra forte. Non significa che vincerà il campionato, ma che certamente sta meritando di essere dov’è. Segna e segna con tutti: il capitano Alessio Romagnoli è il quattordicesimo marcatore diverso in questa stagione (qui il suo post polemico dopo la partita). Il lavoro di Pioli è davvero eccellente.

