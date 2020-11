Milan-Fiorentina, Romagnoli polemico: “Meno parole e più fatti” / News

Milan-Fiorentina, Romagnoli polemico

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Urlo liberatorio per Alessio Romagnoli, autore del primo gol in occasione di Milan-Fiorentina, match terminato 2-0. Il capitano rossonero ha riscattato un periodo non proprio brillante dal punto di vista delle prestazioni. Un dato di fatto, che però non giustificava le eccessive critiche nei suoi confronti. Per questo motivo il numero 13, attraverso un post Instagram, ha condiviso un post che denota un tono alquanto polemico verso i suoi detrattori. “Meno parole e più fatti”, una frase che evidenzia una pronta rivincita. Il post.