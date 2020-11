Milan-Fiorentina, Kessie: “Siamo felici. Ecco ora chi calcerà i rigori”

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni di Kessie al termine del match

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Franck Kessie, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Milan-Fiorentina, gara della 9^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di “Pioli ha fatto i complimenti a tutta la squadra, ci ha detto bravi, perché era importantissimo vincere. Ce l’abbiamo fatta e lui è contento. Abbiamo iniziato forte perché sapevamo che affrontavamo una buona squadra, abbiamo iniziato forte e abbiamo segnato subito due gol. Non abbiamo un undici fisso, abbiamo una rosa grande. Tutti lavorano bene, chi dimostra gioca. Stiamo facendo bene. Per me non è un problema giocare con Tonali, Bennacer o Krunic. Diamo il 150% sul campo, come ogni partita. Sui rigori va così… Però li tirerò ancora io”.

