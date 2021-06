Milan sui social – Theo con i capelli rossoneri, la reazione del club

Mantenuta la promessa da Theo con il Milan in Champions League: capelli rossoneri per lui. Il club commenta così su Instagram.

A inizio stagione, Theo aveva promesso che si sarebbe tinto i capelli di rossonero nel caso in cui il Milan si sarebbe qualificato alla Champions League. Dopo un po' di attesa e tante richieste da parte dei tifosi, la promessa è stata mantenuta. Il terzino francese classe 1997 si è tinto i capelli per metà di rosso e per metà di nero e, quindi, si presenterà al raduno con questa stravagante acconciatura. Foto pubblicata sui social e poi ripostata dal Milan su Instagram, con questo commento: "Wow, ne è valsa la pena. Che stile, Theo". Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>