Milan sui social – Theo: “Amareggiato per ieri, è ora di rialzarsi”

Theo ha pubblicato alcune foto di ieri su Twitter, lanciando un messaggio molto importante per il Milan. Ecco il suo post.

Ieri è arrivata una grande delusione per il Milan, che ha visto terminare il proprio percorso europeo, ma oggi tra i rossoneri c'era già la voglia di reagire, come dimostra Theo. Il terzino francese classe 1997 ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcune foto della gara di ieri, ma ha soprattutto lanciato un messaggio importante: bisogna immediatamente reagire. Non ha nascosto, ovviamente, l'amarezza per il risultato deludente del Milan. Ecco le parole di Theo sui propri social: "Amareggiato per il risultato di ieri. È ora di alzarsi e lavorare di fronte alle sfide che ci attendono. Oggi più che mai: Forza Milan!"