Milan, presentato ricorso per la squalifica di Rebic | PM

Il Milan ha depositato il ricorso per ridurre la squalifica di Rebic da due giornata a una soltanto. Ecco tutti i dettagli.

Due giornate di squalifica, quelle inflitte ad Ante Rebic dopo l'espulsione rimediata nel finale del match che il Milan ha perso contro il Napoli meno di una settimana fa. Il croato classe 1993, infatti, ha detto qualcosa di troppo al direttore di gara Fabrizio Pasqua, che gli aveva fischiato un fallo contro e che prima non aveva assegnato un rigore evidente al Milan e non aveva estratto il cartellino rosso per un fallo sui rossoneri. Per Rebic è arrivato rosso diretto e due giornate di squalifica. Il club rossonero, però, secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, ha depositato il ricorso per eliminare la seconda giornata di squalifica di Rebic. I precedenti lasciano poche speranze, ma vista anche l'emergenza infortuni si è deciso di fare un tentativo. Evidentemente, quanto detto da Rebic all'arbitro non è stato particolarmente duro e offensivo. Se così fosse, il Milan potrebbe riavere Rebic disponibile già dopo la sosta. Intanto Brahim ha parlato della delusione dopo ieri sera >>>