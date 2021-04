Milan sui social – Siparietto in aereo tra Donnarumma e Calabria | News

Le ultime notizie sul Milan. Ecco cosa è successo tra i due calciatori del Milan, Donnaruma e Calabria, durante il volo verso Roma

Gigio Donnarumma e Davide Calabria hanno dato vita ad un simpatico siparietto social. I due calciatori del Milan oggi hanno viaggiato con il resto della squadra per la trasferta di Roma in vista della gara di domani sera contro la Lazio. Il portiere rossonero ha scattato una foto che lo ritrae insieme ai dormienti Calabria, Tonali e Dalot. 'Tranquilli ragazzi', le parole del classe '99. Non si è fatta attendere troppo la risposta del terzino destro che ha replicato con un buffo 'Sei troppo teso tu'. Nonostante la delicata sfida dell'Olimpico, i ragazzi di Pioli riescono a mantenere i nervi saldi. Arriva un'offerta monstre della Juventus per Donnarumma: le cifre nella nostra esclusiva