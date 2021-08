Milan sui social – Si ritorna allo stadio: “Welcome back to San Siro” | News

Ecco il post del Milan apparso sul profilo Twitter riguardo la riapertura dello Stadio 'San Siro' in vista della gara contro il Cagliari

Il Milan è pronto a riabbracciare i propri tifosi allo Stadio di San Siro in occasione del match di domenica prossima contro il Cagliari. Attraverso un post su Twitter, il Diavolo ha pubblicato un'emozionante video dell'impianto sportivo dopo essere rimasto chiuso al pubblico per più di un anno a causa della pandemia da Covid. "Voci, emozioni, ricordi: il nostro stadio è pronto a riaccogliervi", questo il messaggio apparso sull'account social del club di via Aldo Rossi. Milan, preso Pellegri: le ultime su visite, cifre e dettagli dell'affare >>>