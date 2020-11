Milan sui social – Si festeggia la vittoria delle Rossonere

MILAN NEWS – Un’altra vittoria, la seconda su due in Coppa Italia Femminile per il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Le Rossonere si sono imposte per 4-0 in trasferta con l’Orobica. Una partita dominata dall’inizio alla fine dalle ragazze milaniste, che fanno il bis dopo il successo dell’esordio e si assicurano la vittoria del girone e il passaggio del turno. Tutto il club è ovviamente soddisfatto di questo e sul profilo ufficiale di Twitter è arrivata la celebrazione della vittoria. Ecco il tweet: “Le rossonere calano il poker contro l’Orobica, vincono il girone e volano ai Quarti. Ben fatto ragazze!”

ISCO, AFFARE POSSIBILE PER IL MILAN >>>