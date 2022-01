Milan sui social – Romagnoli: “Un compleanno diverso. Ci vediamo presto”

Romagnoli, capitano del Milan, ha festeggiato in quarantena il ventisettesimo compleanno. Poi su Instagram oggi commenta così.

Ieri è stato il compleanno di Alessio Romagnoli, capitano del Milan, che ha compiuto 27 anni. Classe 1995, è in rossonero ormai dal 2015 e porta la fascia al braccio dal 2018 con onore. Non è stato proprio il compleanno più bello per lui però, visto che è positivo al Coronavirus e l'ha dovuto passare in quarantena a casa. In ogni caso, oggi ha pubblicato su Instagram una sua foto con una piccola torta e le candelina a comporre il 27, ringraziando tifosi e amici che gli hanno comunque fatto sentire la loro vicinanza con tanti auguri: "Un compleanno diverso dagli altri... Ma reso speciale grazie a tutti i vostri auguri e messaggi! Ci vediamo presto".