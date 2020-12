Milan sui social – Regali rossoneri per Natale, ecco come

MILAN NEWS – Il Natale si avvicina e dunque è tempo di regali. Vista la situazione Coronavirus, gli acquisti online sono la soluzione adottata da molti, ancor di più rispetto al solito. Chiunque sta pensando a cosa regalare a una persona cara e se questa è tifosa del Milan allora tutto diventa più semplice. Un regalo rossonero, dallo store ufficiale, renderà sicuramente felice. Proprio la società rossonero ha pubblicato su Twitter un invito ad acquistare sullo store del Milan e, per chi lo farà, ci sarà anche una sorpresa: un cappellino in regalo. Ecco il tweet del Milan: “Stai ancora cercando un regalo a tema Milan? Visita il nostro Store e fai il tuo ordine prima del 18 dicembre per riceverlo entro Natale!”

