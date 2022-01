Milan sui social – Rafael Leao: “Tornato come se non fossi mai andato via”

Ieri è entrato e ha spaccato la partita, Rafael Leao, che poi esulta su Instagram pubblicando il terzo gol del Milan, quello fatto da lui.

Dopo la gioia di ieri sera per la vittoria del Milan, anche stamattina Rafael Leao sembra davvero entusiasta. Il portoghese, classe 1999, è tornato in campo dopo l'infortunio ed è parso in gran forma. Dopo pochi minuti dal suo ingresso ha subito trovato il gol con una grande accelerazione e poi si è guadagnato un calcio di rigore allo stesso modo. Poche ore fa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video della sua rete con annessa esultanza e del rigore guadagnato, un po' modificato con effetti e accompagnato da musica. Va sottolineato cosa ha scritto: "Sono tornato come se non fossi mai andato via".