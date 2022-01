Milan, una vittoria da Scudetto; mercato, c’è un nome nuovo in difesa

Diverse le notizie in questa mattina del 7 gennaio 2022 sul Milan e sul mercato, che anima i tifosi rossoneri. In primo piano c'è proprio un nome nuovo per la difesa rossonera, che sembra piace moltissimo alla dirigenza milanista. Da non dimenticare ovviamente anche la vittoria di ieri a San Siro contro la Roma, che consacra la squadra rossonera. Vai avanti nelle prossime schede per saperne di più.