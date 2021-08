Milan sui social – Nuovo giocatore sbloccato: Alessandro Florenzi | News

Ecco il curioso post apparso sul profilo Instagram del Milan per l'annuncio ufficiale del trasferimento di Alessandro Florenzi

Alessandro Florenzi è un nuovo calciatore del Milan. L'ex terzino della Roma giocherà in prestito fino al giugno del 2022, con il Diavolo che potrebbe esercitare il diritto di riscatto nei suoi confronti. Ecco il curioso post pubblicato dai rossoneri su Instagram per dare l'annuncio ufficiale del trasferimento del fresco campione d'Europa. "Nuovo giocatore sbloccato: Florenzi. Accendi il motore", queste le parole apparse sull'account del Milan. Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.