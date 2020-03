Milan sui social: “Non ci può essere uguaglianza senza diversità”

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video toccante in cui promuove la diversità nel mondo. All’interno di esso si informa che Fondazione Milan ha promosso delle attività sportive indirizzate a 1.300 bambini con disabilità cognitive e di apprendimento. Una bellissima iniziativa in un momento non proprio positivo per l’Italia intera. Ecco il video:

