Calciomercato Milan – Ibrahimovic ha deciso: il suo futuro è già scritto

CALCIOMERCATO MILAN – La situazione attuale dovuta all’emergenza coronavirus ha messo in stand-by il calcio mondiale. Niente partite, niente allenamenti, adesso c’è da vincere una partita molto più importante. Zlatan Ibrahimovic lo sa e nei giorni scorsi ha fatto partire una raccolta fondi per fronteggiare una malattia che sta mietendo vittime ovunque. Il giocatore al momento si trova in Svezia e aspetta il via libera per tornare a Milano per gli allenamenti. Appena questo succederà, secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, il classe 1981 comunicherà la sua decisione definitiva ad Ivan Gazidis in merito al suo futuro: quella di lasciare il Milan a fine stagione.

Secondo l’emittente televisiva la decisione è ormai definitiva e aspetta soltanto di essere ufficializzata. Una scelta maturata anche per rispetto verso coloro i quali lo hanno voluto con insistenza nel mercato di gennaio: Boban e Maldini. Il primo è già stato licenziato dal manager sudafricano, dopo la sua intervista non autorizzata a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il secondo sta aspettando la fine dell’anno per seguire le orme dell’ex collega croato. Non è da escludere, anzi, la possibilità che Ibrahimovic lasci il calcio giocato. Una decisione che verrà presa solo in un secondo momento, la certezza al momento sembra essere quella che il suo futuro non sarà nuovamente a tinte rossonere.

