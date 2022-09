Milan sui social – Miglior giocatore di settembre: aperte le votazioni

Sta finendo il mese e il Milan ha pubblicato su Twitter, come di consueto, il sondaggio per eleggere il calciatore migliore di settembre.

Settembre sta volgendo al termine e per il Milan è stato decisamente intenso. I rossoneri hanno ottenuto grandi risultati e affrontato tante partite complicate. Sono molti i giocatori che si sono distinti per prestazioni davvero sopra la norma, ma la società rossonera ne ha dovuti selezionare quattro per poter eleggere, come di consueto, il migliore del mese. Come sempre, la parola spetta ai tifosi, che potranno votare sul sito. I quattro selezionati sono Theo Hernandez, francese classe 1997, Rafael Leao, portoghese classe 1999, Olivier Giroud, francese del 1986, e Alexis Saelemaekers, belga classe 1999. Tutti davvero eccellenti in questo mese. Il sondaggio è stato lanciato così su Twitter dalla società rossonera: "Fine del mese: è il momento di eleggere l'MVP di settembre". Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>