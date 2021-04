Milan sui social – Mario Mandzukic di nuovo in gruppo | News

Le ultime notizie sul Milan. Mario Mandzukic è tornato ad allenarsi con i suoi compagni: ecco le foto pubblicate dal Milan su Twitter

Mario Mandzukic è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Dopo quasi due mesi di assenza a causa di un infortunio muscolare, l'allenatore rossonero ritrova l'ex Juventus e sarà convocabile per la gara di sabato contro il Parma. "Mario Mandzukic di nuovo in gruppo", queste le parole pubblicate dal Milan sul profilo Twitter accompagnate da alcune foto dell'attaccante croato durante la seduta di oggi. Un recupero molto importante per i rossoneri, i quali avranno bisogno di tutti i giocatori per centrare la qualificazione in Champions League. Intanto l'agente di Insigne oggi si è recato a Casa Milan: ecco il motivo della visita.