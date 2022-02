Milan sui social – Maignan nella squadra della settimana di Fifa

Dopo l'ottima prova di domenica, Maignan è nella squadra della settimana di Fifa, come annunciato dal Milan su Twitter ieri.

La prestazione di Mike Maignan di domenica scorsa non verrà certamente ricordata per le parate che hanno salvato il Milan, visto che non ce ne sono state. Eppure, il portiere francese classe 1995 è finito nella squadra della settimana di Fifa 22. Una situazione inusuale per un estremo difensore, che ha fatto un solo intervento in una partita. Per lui, però, una partita a porta inviolata e soprattutto un assist decisivo per il gol della vittoria. Ecco perché è stato scelto. L'annuncio, direttamente dal Milan su Twitter, così: "Un assist e porta inviolata si assicura il suo posto nella Squadra della settimana di".