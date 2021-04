Milan sui social – Leao: “Per la mia famiglia. 8 su 8 per andare…”

Parma-Milan l'ha decisa Leao con un gol in pieno recupero. Ecco come ha festeggiato poi l'attaccante sul proprio profilo Twitter.

Una vittoria sofferta in Parma-Milan con gol decisivo di Rafael Leao. I rossoneri devono sudare fino all'ultimo per colpa dell'arbitro Fabio Maresca, che decide senza alcun motivo valido di espellere Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 che aveva solo detto "mi sembra strano eh". In ogni caso, l'attaccante portoghese è riuscito a segnare in 11 vs 10 con un bellissimo contropiede, chiudendo il match sul 1-3 in pieno recupero. Su Twitter poi Leao ha festeggiato pubblicando un messaggio e una sua foto. Ecco cosa ha pubblicato il classe 1999 rossonero: "Per la mia fam. 8/8 per andare..." Dove? In Champions League probabilmente. Questo il grande obiettivo da raggiungere dal Milan al termine di questa stagione. Leggi le parole di Pioli dopo la vittoria in Parma-Milan >>>