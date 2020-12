Milan sui social – Leao: “Faccio dei problemi la mia forza”

MILAN NEWS – Una giornata storica e che non sarà mai dimenticata da Rafael Leao. L’attaccante portoghese classe 1999 è entrato nella storia del calcio: in Sassuolo-Milan, infatti, ha realizzato il gol più veloce di sempre nei campionati europei di primo livello. Sei secondi e 72 centesimi, è il tempo impiegato da Leao per portare il Milan in vantaggio. Proprio dopo una settimana in cui era stato molto criticato nel ruolo di attaccante. Dopo il match, non a caso, ha pubblicato una foto esultante con una didascalia di risposta alle tante critiche: “Faccio dei miei problemi la forza di diventare imbattibile…”