Milan sui social – Leao esulta dopo la vittoria: “Andiamo”

Milan-Crotone finisce 4-0: l’esultanza di Leao

Un’altra bella partita da trequartista, migliorata nel corso della sfida, e un assist oggi per Rafael Leao in Milan-Crotone. Quando si vince e quando la squadra gira così bene è facile far bene, ma a sbloccare la sfida è stato proprio un gol di Zlatan Ibrahimovic su assist del portoghese classe 1999, per il gol numero 500 in carriera dello svedese classe 1981. Dopo il match, Leao ha pubblicato alcune foto su Instagram della partita e ha commentato telegraficamente, ma con grande entusiasmo: “Andiamo!”