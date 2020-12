Milan sui social – Le foto dell’allenamento delle rossonere

MILAN NEWS – Un’altra partita da giocare prima della sosta natalizia per le ragazze di Maurizio Ganz. Oggi, il Milan Femminile è sceso in campo per allenarsi e ha riaccolto Anita Coda, al rientro dal prestito al Cittadella. Sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato alcune foto della seduta di allenamento di stamattina. Ragazze sorridenti e concentrate. Felice Anita Coda per essere tornata rossonera. Ecco il tweet del club rossonero: “Penultima sessione del 2020 per le rossonere, con un ritorno: Anita Coda è rientrata dal prestito al Cittadella”.

