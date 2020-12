Milan sui social – Le foto della seduta di allenamento odierna

MILAN NEWS – Non c’è tempo per rilassarsi e fermarsi. Dopo aver vinto e ottenuto il primato nel girone europeo ieri sera, la squadra di Stefano Pioli si proietta subito su Milan-Parma, partita dell’11^ giornata del campionato di Serie A. Oggi a Milanello si è subito tornati in campo, agli ordini del Mister. Una seduta di defaticamento per chi ha giocato, mentre gli alti hanno lavorato sul campo. Conclusione con partitella. Ancora a parte, purtroppo, Zlatan Ibrahimovic. Il club ha pubblicato su Twitter alcune foto della seduta di allenamento, volti felici, ma anche concentrati. Eccole: “Avanti tutta: nel mirino!”

