Milan sui social – Le foto della ripresa degli allenamenti

Oggi il Milan è tornato ad allenarsi dopo le vacanze natalizie. Dopo, in serata, ha pubblicato su Twitter le foto. Eccole.

Dopo una settimana circa di riposo e di vacanza, il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello, in vista del prossimo incontro e della ripresa del campionato, previsto per l'Epifania, con un match casalingo. Oggi prima seduta di allenamento e primo giro di tamponi rapidi, per fortuna tutti negativi. Domani ci sarà l'esito anche dei tamponi molecolari. Nel corso della serata, il Milan ha anche pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter alcune foto della seduta. Si può notare il rientro in gruppo di alcuni giocatori. Ecco le foto e il messaggio del club rossonero: "Milanello: si torna al lavoro durante la sosta". Queste intanto sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>