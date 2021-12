MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità su due giocatori. C’è un rientro

Una giornata ricca di notizie in Casa Milan. In primo piano c'è il calciomercato con l'acquisto di un difensore, ma anche il ritorno dalle vacanze dei giocatori rossoneri. Stefano Pioli può sorridere perchè c'è un recupero importante a Milanello. Nel mirino ovviamente c'è la sfida contro la Roma, in programma il 6 gennaio a San Siro. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.