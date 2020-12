Milan sui social – Le foto della rifinitura prima del match

MILAN NEWS – Rossoneri già qualificati ai sedicesimi di finale, ma con un primo posto nel girone ancora possibile da conquistare, seppur difficile. Domani si gioca Sparta Praga-Milan, gara valida per l’ultima giornata del girone di Europa League. I rossoneri per qualificarsi da primi devono vincere e sperare che il LOSC non faccia altrettanto contro il Celtic. Tuttavia, la squadra di Stefano Pioli è già certe della qualificazione. La sfida sarà comunque non sottovalutata. Il club ha pubblicato su Twitter alcune foto dell’allenamento di vigilia. Volti concentrati e alta intensità. Ecco le immagini e il messaggio, molto semplice e diretto: “La rifinitura in vista di”.

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA >>>