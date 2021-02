Milan sui social – Le foto della nuova Media House

Milan, le foto dei The Studios su Instagram

Il Milan guarda al futuro e ci si tuffa, in anticipo rispetto a tutti. Il club rossonero ha inaugurato i “The Studios: Milano Media House”, ovvero il nuovo centro della comunicazione rossonera. Degli studi meravigliosi e all’avanguardia, con le migliori tecnologie a disposizione, che serviranno per produrre nuovi contenuti e potranno anche essere affittati a terzi. Sul proprio profilo Instagram, il Milan ha pubblicato alcune foto degli studi. Eccole: “Intrattenimento, innovazione, futuro. Benvenuti in The Studios: Milan Media House, il nuovo innovativo media hub di proprietà dei rossoneri”.