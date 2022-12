Milan sui social – Le foto da Dubai del quarto giorno di allenamento

L'amichevole di ieri è già stata archiviata in casa Milan e, anzi, si punta già alla prossima, che sarà venerdì. Anche oggi la squadra si è allenata a Dubai, dove si trova da ormai quattro giorni. La preparazione atletica in vista del rientro in campo continua. Come si evince anche dagli scatti che il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter, oggi è tornato ad allenarsi con la squadra anche Charles De Ketelaere, belga classe 2001 che dopo l'esperienza ai Mondiali si è riaggregato. Ecco dunque le foto pubblicate, con in mente già l'obiettivo: "Tutto pronto per l'amichevole di venerdì". Intanto la giornata di oggi è stata particolarmente ricca di notizia, scopri di più >>>