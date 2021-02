Milan sui social – La sponsorizzazione delle nuove scarpe Puma

Milan, ecco la sponsorizzazione delle scarpe Puma

Ormai da diversi anni Puma è lo sponsor tecnico del Milan. Ciò significa che disegna divise ufficiali, da allenamento e casual. Inoltre, alcuni accessori sportivi sono legati al club rossonero. Non è un caso che sullo store ufficiale del Milan si possano anche acquistare alcune paia di scarpe della Puma. È il caso, per esempio, delle nuove “Game On”. Ed è per questo che il Milan le ha sponsorizzate sul proprio profilo Twitter ufficiale, con due foto, accompagnate dalla seguente frase, con gioco di parole: “Inizio partita! Falli impazzire”. Eccole.

