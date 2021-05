Milan sui social – La nuova maglia si può pre-ordinare: ecco come

Il Milan ha annunciato sul proprio profilo Twitter la data della presentazione della nuova maglia, che si può pre-ordinare.

Sarà l'11 maggio la data in cui il Milan svelerà ai propri tifosi la nuova maglia rossonera della stagione 2021/22. La prima maglia, quella che più spesso verrà utilizzata dal Milan. Quella che tutti amano, con i colori della squadra. Le anteprime parlano di una striscia nera centrale un po' più larga, ma di prevalenza del rosso. Insomma, un po' di immagini già stanno circolando. I tifosi che volessero già averla, diventando tra i primi ad acquistarla, possono già pre-ordinarla dallo store online del Milan, come ha annunciato il club stesso sul proprio profilo Twitter: "Vuoi essere tra i primi a indossare la nostra nuova maglia Home? Acquistala in prevendita da oggi!"