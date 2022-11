Milan sui social – La grafica con date e orari fino alla 29^ giornata

Poco fa, come da programma stilato a inizio stagione, sono stati comunicati i giorni e gli orari in cui si giocheranno le giornate di Serie A dalla 22^ alla 29^, ovvero fino alla giornata di Pasqua, e il Milan ha pubblicato su Twitter una grafica che racchiude tutto. Ancora una volta il Milan giocherà praticamente tutte le partite di sera: ormai per i rossoneri giocare con la luce del sole è davvero improbabile. Ecco dunque la grafica pubblicata dal Milan, con Theo Hernandez sullo sfondo, francese classe 1997 sempre più simbolo. Ecco anche cosa ha scritto la società rossonera: "Date e orari dalla 22^ alla 29^ giornata". Intanto per l'addio di Rafael Leao c'è un indizio ulteriore >>>