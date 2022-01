Milan sui social – La collezione per celebrare gli Immortali

È stata presentata la nuova collezione del Milan ispirata agli anni d'oro, il 1988. Ecco i dettagli pubblicati su Twitter dal club.

Vincere lo Scudetto e la Coppa dei Campioni in due anni non è cosa da tutti, ma il Milan lo ha fatto più e più volte. Una di queste è quella a cavallo delle stagioni del 1988, sotto la fresca guida di Silvio Berlusconi, quando tutto è cominciato. Prima lo Scudetto, poi la Coppa dei Campioni, per la squadra che ancora oggi viene considerata la più forte di tutti i tempi. Una squadra immortale. E proprio per questo quel Milan viene considerato degli Immortali, un gruppo di giocatori che hanno fatto la differenza nella storia. Oggi il Milan ha pubblicato una nuova collezione d'abbigliamento, ispirata proprio a quelle stagioni. Sponsorizzata così su Twitter: "Celebra il Milan degli Immortali, con la 1988 Retro Collection. Acquistala ora".