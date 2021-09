Milan sui social – Kjaer: “Occhi sulla prossima partita!”

Kjaer è pronto a tornare in campo con il Milan. Totalmente recuperato, lo fa capire anche sul proprio profilo Instagram. Ecco il post.

Buone notizie in casa Milan, con il recupero di Simon Kjaer. Il difensore danese è tornato infatti ad allenarsi in gruppo e dovrebbe esserci per il match di Champions League di martedì sera a San Siro contro l'Atletico. Aveva lasciato prematuramente il campo nel match giocato contro la Juventus domenica scorsa, ma evidentemente in tempo per evitare complicanze. Una buona notizia che viene di fatto "ufficializzata" anche dallo stesso Kjaer. Il classe 1989 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dall'allenamento di oggi, con una didascalia che lascia intendere evidentemente che, appunto, è pronto a tornare in campo ed è focalizzato sull'impegno: "Occhi sulla prossima partita!"