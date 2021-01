Milan sui social – Kessie: “Grande spirito, era importantissimo”

Bologna-Milan: il post Instagram di Kessie

Un’altra prestazione magistrale, un altro rigore trasformato con una freddezza impressionante. Franck Kessie continua a dominare i centrocampi di tutta Italia e anche ieri, in Bologna-Milan, è stato tra i migliori in campo. Dopo la vittoria per 1-2, arrivata anche grazie al suo gol, ha pubblicato alcune foto su Instagram per festeggiare, accompagnate da un bel messaggio: “Grande spirito di sacrificio oggi! Era importantissimo tornare a vincere!”