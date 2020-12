Milan sui social – Kessie: “Abbiamo dimostrato ancora carattere”

MILAN NEWS – Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca quello di ieri in Genoa-Milan. I rossoneri però erano pieni di assenze e, nonostante ciò, sono rimasti imbattuti e primi in classifica. Quasi tutte le colonne della squadra mancavano, tranne Hakan Calhanoglu e Franck Kessie. Proprio questi sono stati infatti tra i migliori in campo. L’ivoriano classe 1996, dopo il match è intervenuto sul proprio profilo Instagram per esprimere la propria idea sulla partita. Ecco il pensiero di Kessie: “Una partita difficile questa sera ma abbiamo dimostrato ancora un grande carattere!”