Milan, Kerkez entra nell’agenzia ‘You First Sports’

Milos Kerkez, giovane terzino del Milan arrivato in rossonero nel mercato di gennaio, ha pubblicato una foto su Instagram dove lo ritrae insieme ai componenti dell’agenzia di cui è entrato a far parte. Il classe 2003, infatti, da oggi fa parte della scuderia di ‘You First Sports’, società che cura anche gli interessi del suo compagno di squadra Davide Calabria.