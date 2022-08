Milan sui social – Kalulu suona la carica: “Buon inizio”

Un'altra prova da gigante per Pierre Kalulu, sempre più titolare inamovibile del Milan del presente e del futuro. Il francese classe 2000 ha fornito una prestazione priva di qualsivoglia sbavatura e ha fatto esultare San Siro come se fosse un gol per una chiusura provvidenziale che di fatto un gol lo ha evitato. Kalulu è sempre più una colonna. Stefano Pioli ne aveva tessuto le lodi in conferenza stampa e aveva detto di non avere dubbi su di lui. Il campo gli ha dato ancora una volta ragione: Kalulu è ormai un grande, nonostante sia giovanissimo. Dopo la partita ha pubblicato alcune foto su Instagram, accompagnate solo da due parole: "Buon inizio!" Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>