Milan sui social – Kalulu: “Non ci arrendiamo, continuiamo a crederci”

Pierre Kalulu, terzino del Milan che ha causato l'autorete di Mbemba durante Milan-Porto, ha pubblicato un post su Instagram dopo il match

45 minuti disputati alla grande per Pierre Kalulu, terzino del Milan che ha giocato la ripresa della partita contro il Porto. Grazie ad un tiro-cross del francese, i portoghesi hanno insaccato il pallone alle spalle del proprio portiere Diogo Costa. La partita è terminata 1-1, con un punto conquistato dai rossoneri e che, al momento, serve poco per passare il girone. Al termine del match, Pierre Kalulu ha pubblicato un post. "Deluso dal risultato. Non ci arrendiamo, continuiamo a crederci", queste le parole apparse sul suo profilo. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un giocatore del Real Madrid. Ecco chi è.