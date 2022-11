Milan sui social – Kalulu ha rinnovato: le foto dopo la firma

Una firma tanto attesa e voluta quella di Pierre Kalulu con il Milan fino al 2027. Altri cinque anni del difensore francese con i rossoneri. Arrivato nell'ombra e nel silenzio a parametro zero, il classe 2000 ha subito messo in mostra le proprie straordinarie doti. Qualità, mentalità, velocità e duttilità soprattutto. Un giocatore praticamente perfetto, che lo rende il prototipo del centrale del presente e del futuro. Oggi pomeriggio è arrivato a Casa Milan per firmare, come vi abbiamo raccontato nel video che trovate in alto, e ha firmato. Il suo stipendio passa da 0.4 a 2 milioni a stagione. Dopo la firma, le solite foto di rito pubblicate su Twitter dal Milan, eccole: "In rossonero fino al 2027". Intanto per l'addio di Rafael Leao c'è un indizio ulteriore >>>