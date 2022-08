Milan sui social – Kalulu: “Deluso dal risultato, ma il lavoro prosegue”

È stato uno dei migliori in campo per il Milan domenica sera Pierre Kalulu, ma non è bastato per ottenere una vittoria. I rossoneri non sono andati oltre il pareggio, ma il francese classe 2000 si è confermato ancora una volta una certezza e in continua crescita. Sta diventando un baluardo, una colonna della difesa rossonera, superando anche il livello dei compagni. Dopo la partita, forse per troppa delusione, non ha scritto nulla su Instagram, mentre solo stamattina, a più di un giorno di distanza, si è lasciato andare a un commento con alcune foto della serata bergamasca, accompagnate da questo commento: "Deluso dal risultato, ma il lavoro prosegue". Intanto ha parlato ai nostri microfoni Roberto Perrone: leggi le sue dichiarazioni >>>