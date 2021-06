Milan sui social – Inaugurata via Calciatrici del ’33 a Milano | Foto

E' stata inaugurata oggi via Calciatrici del '33 nella città di Milano: ecco le foto pubblicate dal Milan sul profilo Twitter

Con la presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e le calciatrici del Milan femminile, oggi per le strade del capoluogo lombardo è stata inaugurata via Calciatrici del '33."Orgogliosi di aver partecipato all'intitolazione di via Calciatrici del '33, fondatrici della prima squadra femminile d'Italia. La Milano calcistica raccoglie il testimone di questa straordinaria storia di inclusione, passione e diritti", queste le parole apparse sull'account Twitter del 'Diavolo. Di seguito le foto che testimoniano l'evento odierno.