Milan sui social – Il torello col mister Pioli: ecco la foto

Oggi in allenamento per il Milan torello con Pioli al centro. Ecco il divertente scatto pubblicato dal club rossonero su Twitter.

Atmosfera davvero distesa in casa Milan, anche in preparazione di una partita importante come quella di martedì, quando a San Siro arriverà l'Atletico per la seconda gara di Champions. La dimostrazione di come il clima sia molto disteso arriva anche dal profilo Twitter del Milan, che ha pubblicato nel corso della giornata una foto dell'allenamento. Durante il consueto torello, oggi ha partecipato anche il mister Stefano Pioli, che si è messo in mezzo cercando di prendere il pallone giocato dai propri calciatori. Il Milan ha pubblicato, come detto, la foto. Eccola, con una didascalia decisamente semplice: "Torello con il Mister". Intanto Shevchenko ha parlato proprio del Milan in Champions League >>>