Milan sui social – Il ricordo di Rossi, ieri sarebbe stato il compleanno

Il Milan ha pubblicato su Twitter un pensiero e una foto per ricordare Rossi, ex rossonero, che ieri avrebbe compiuto gli anni.

È già passato quasi un anno dalla morte di Paolo Rossi, ex attaccante anche del Milan e Campione del Mondo con l'Italia nel 1982. Ieri, però, sarebbe stato un giorno molto particolare per lui: sarebbe stato il suo compleanno. Avrebbe compiuto "solo" 65 anni, il che sottolinea come sia venuto a mancare prematuramente. Il Milan, con cui ha giocato un anno collezionando 26 presenze e 3 gol, ha voluto dedicargli un pensiero tramite il proprio profilo ufficiale su Twitter. Ha pubblicato una foto e dedicato un messaggio in sua memoria: "Oggi ricordiamo Paolo Rossi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni: ci manchi, Pablito".