Milan sui social – Il ricordo del Grande Torino nell’anniversario di Superga

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un ricordo del Grande Torino per la ricorrenza della tragedia di Superga.

Il 4 maggio non sarà mai un giorno come gli altri per il mondo del calcio e anche il Milan ha voluto ricordarlo. Nel 1949, in questa data, è avvenuta la tragedia di Superga. L'aereo con a bordo il Grande Torino di Valentino Mazzola, di Romeo Menti e tanti altri, precipitò sulla parte più alta della città piemontese. Era il volo di ritorno dopo un'amichevole contro il Benfica, organizzata per aiutare Francisco Ferreira, capitano dei lusitani, che era in difficoltà economiche. Il Milan oggi, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato una foto commemorativa e ha aggiunto anche un pensiero: "Ci uniamo al ricordo del Grande Torino, in occasione della ricorrenza della tragedia di Superga. Solo il fato li vinse".